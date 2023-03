Burkina Faso. Ue condanna sospensione emittente "France 24", "accuse gravi e ingiustificate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si rammarica della decisione delle autorità di transizione del Burkina Faso di sospendere le trasmissioni del canale televisivo "France 24", al di fuori delle procedure approvate dalle due parti. "L'Unione europea si rammarica anche del tenore del comunicato del portavoce del governo burkinabé, che paragona 'France 24' a 'un'agenzia di comunicazione per terroristi'. Queste accuse sono gravi e del tutto ingiustificate per quanto riguarda la cronaca incriminata, e per quanto riguarda la professionalità del canale in generale", si legge in una dichiarazione del Servizio dell'azione esterna dell'Unione europea (Seae). "Dopo la sospensione dell'emittente radiofonica 'Rfi', nel dicembre 2022, le autorità burkinabè stanno inviando segnali molto negativi ai loro connazionali, molti dei quali ascoltano e apprezzano questi media. La lotta al terrorismo è compatibile con la libertà di stampa e la libertà di informazione, che sono elementi essenziali di una società pacifica e democratica, e non deve essere usata come pretesto per limitare il lavoro dei media e dei giornalisti indipendenti", conclude la nota. (segue) (Res)