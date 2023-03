Burkina Faso. Ue condanna sospensione emittente "France 24", "accuse gravi e ingiustificate" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la giunta al potere in Burkina Faso ha imposto la sospensione delle attività dell'emittente televisiva francese "France 24" dopo la diffusione di un'intervista al leader di Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), Abou Obeida Youssef al Annabi. In un comunicato firmato dal portavoce del governo, Jean-Emmanuel Ouedraogo, si afferma che "France 24" con questa intervista "ha offerto uno spazio di legittimazione alle azioni terroristiche e ai discorsi di incitamento all'odio". Il 6 marzo l'emittente francese ha diffuso delle risposte scritte rilasciate da al Annabi. "Nella nobile lotta lanciata per liberare il nostro Paese dalla barbarie delle orde terroristiche e dai banditi armati, il governo avverte che sarà intransigente nella difesa degli interessi vitali del nostro popolo contro tutti coloro che faranno da megafono nell'amplificazione delle azioni terroristiche", si legge nella nota. (Res)