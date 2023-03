Sicurezza: Confcommercio su legalità, denunciare si deve e conviene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “L’abbiamo sempre detto e lo ripetiamo oggi: denunciare si deve, si può e conviene. Si deve, perché è un dovere civile”. Lo ha affermato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangallo, nel suo intervento in occasione della decima edizione della Giornata nazionale “Legalità ci piace”. “Anche per questo - ha aggiunto - quando chiediamo moratorie, fiscali e creditizie, non chiediamo ‘salvagenti’ per le imprese, ma strumenti che possono essere decisivi per non appigliarsi altrove, sulla ‘pinna’ della criminalità organizzata”. (Rin)