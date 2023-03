Agricoltura: Cia-Agricoltori, nel 2022 denunce di malattie professionali in crescita del 9,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 le denunce di malattie professionali in agricoltura sono cresciute del 9,5 per cento, riguardando 10.041 soggetti, contro i 9167 dell'anno precedente. Questo dato ci restituisce una fotografia che stona con l'immaginario collettivo, che vede l'agricoltore vivere e lavorare in ambienti sani e naturali. La realtà è ben più fosca e fare l'agricoltore comporta, anche oggi, un usura fisica importante e lo espone, in alcuni casi, a gravi malanni. Questa situazione è emersa con grande chiarezza nel corso dei lavori dell'iniziativa promossa, oggi a Roma, dal Patronato Inac della Cia-Agricoltori Italiani, dove è stato evidenziato che il dato delle domande di riconoscimento delle malattie professionali sarebbe ben più alto, e non lo è perché la maggioranza degli agricoltori ignora il sistema delle tutele previste nel nostro Paese, per le patologie connesse al lavoro. Ad occuparsi di questa importantissima partita è L'Inail che ha accolto l'invito del patronato Inac a fare una giornata di formazione e informazione, partecipando ai lavori con due dirigenti di primissimo piano dell'Istituto: Tommaso De Nicola e Stefano Rossi. (segue) (Com)