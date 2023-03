Agricoltura: Cia-Agricoltori, nel 2022 denunce di malattie professionali in crescita del 9,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal nostro monitoraggio -ha detto il presidente di Inac-Cia Alessandro Mastrocinque- abbiamo potuto rilevare il proliferare di patologie tra i lavoratori del comparto agricolo, purtroppo anche terribili, come l'asma e i tumori alle cute, trachea e pleura. Addirittura si stanno affacciando malattie che non sono neanche contemplate nelle tabelle di riferimento, utilizzate da Inail". Il patronato Inac-Cia segnala le malattie professionali più diffuse in agricoltura: Disturbi dei dischi intervertebrali, Entesopatie periferiche, Mononeuriti dell'arto superiore e mononeuriti multiple, Sordità, Spondilosi, 6 disturbi delle sinovie, dei tendini e delle borse, Artrosi, Lesioni interne del ginocchio, disturbi dell'orecchio, Traumatismo dei nervi periferici del cingolo scapolare e dell'arto superiore. Seguono in, in questa nefasta classifica una serie di neoplasie che interessano organi respiratori. Dai dati Inail -si è evidenziato- l'agricoltura si colloca al secondo posto in questa triste classifica, preceduta solo dal comparto industriale dove le malattie professionali riconosciute nel 2022 sono state oltre 50.000. "Rafforzare la sicurezza del settore, avere precise garanzie sulle tutele legate al benessere dei lavoratori agricoli, comprendere il perimetro del sistema assicurativo –ha sottolineato il Direttore Generale di Inac-Cia, Laura Ravagnan- è la strada obbligata da imboccare per favorire anche l'ingresso di giovani nel comparto. Perché, è bene ricordarlo, il turn over degli addetti nei campi non sale da quel 5/7 per cento, annuo, da decenni". Stupisce -ha detto nel corso dei lavori il direttore nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Maurizio Scaccia- che nonostante lo scenario inequivocabile rappresentato e supportato dalle cifre, l'agricoltura non venga considerata tra i lavori gravosi e usuranti e per questo sia rimasta tagliata fuori, ad esempio, dai beneficiari dell'Ape Social e della pensione anticipata per "i precari". (segue) (Com)