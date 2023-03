Agricoltura: Cia-Agricoltori, nel 2022 denunce di malattie professionali in crescita del 9,5 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non ci si sono solo le malattie professionali, l'orizzonte che comprende più in generale il tema della sicurezza del lavoro nel campo agricolo, richiede un grande progetto a sostegno della modernizzazione degli strumenti di lavoro da mettere a disposizione degli agricoltori. Forme di aiuti e finanziamenti in tal senso, sono stati attivati negli anni dai Governi italiani e dall'Europa, anche la stessa Inail promuove bandi in tal senso. Il problema è che i sostegni previsti non giungono mai a destinazione di aziende piccole e marginali. Questo avviene più per meri disfunzioni tecniche più per un disegno complottistico. Da qui, La proposta che avanzano Inac e Cia-Agricoltori Italiani sia alle Istituzioni sia all'Inail: prevedere in futuro dei bandi che si rivolgano a target aziendali diversi e ben profilati. Secondo Inac e Cia-Agricoltori Italiani non possono concorrere sulla medesima gara aziende da un ettaro con quelle da 100. Ed a voler essere ancora più pragmatici non si possono mettere in gara imprese che fatturano milioni di euro con chi ha bilanci inferiori ai 15.000 euro. Anche le esigenze di attrezzature tecnologie connesse all'attività sono chiaramente diverse. L'una potrebbe aver bisogno ad un sostegno per un trattore di ultima generazione e l'altra azienda, magari a conduzione familiare, potrebbe aver bisogno di piccoli attrezzi a tecnologia avanzata. Queste ultime piccole realtà -conclude Inac Cia- rappresentano oltre il 70% del totale delle imprese agricole italiane. (Com)