Ucraina: Regno Unito e Polonia costruiranno nuovi villaggi temporanei per civili sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e la Polonia costruiranno due villaggi temporanei nell'Ucraina occidentale e centrale per fornire alloggi a coloro che sono stati costretti a lasciare le loro case a causa dell'invasione russa, promettendo 10 milioni di sterline (12,3 milioni di dollari) di finanziamento. Il governo britannico ha affermato che i villaggi di Lviv nell'Ucraina occidentale e Poltava nell'Ucraina centrale sarebbero in grado di ospitare più di 700 persone. "Nell'ultimo anno, il presidente russo Vladimir Putin ha continuato a prendere di mira case e infrastrutture civili, con il popolo ucraino che paga un prezzo pesante", ha detto in una nota il ministro degli Esteri britannico James Cleverly. "Questa nuova partnership tra Regno Unito e Polonia contribuirà a portare luce, calore e case ai più bisognosi", si legge ancora. (Rel)