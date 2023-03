Romania-Polonia: premier Morawiecki, importanza Europa centro-orientale accresciuta dopo guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della regione dell'Europa centrale e orientale è aumentato nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. Lo ha detto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki che ha partecipato, insieme al premier romeno Nicolae Ciuca, al Forum economico Romania-Polonia, organizzato dalla Camera di Commercio e Industria di Bucarest. "Vediamo che, con l'aggressione russa in Ucraina, il ruolo e il rango di questa regione, in cui viviamo, in cui creiamo valori economici e sociali, sta aumentando, ecco perché credo, in profondità, che in questo triangolo tra Ucraina, Romania e Polonia presto potremo costruire alcuni piani strategici significativi, che saranno molto ambiziosi dal punto di vista economico, di investimento e di business, ma anche ambiziosi dal punto di vista della cooperazione militare e della creazione di una nuova comunità economica di oltre 100 milioni di persone nella regione dell'Europa centrale", ha detto Morawiecki. Il capo del governo polacco ha poi spiegato di vedere nella Romania "un grandissimo alleato nella lotta per i nostri interessi comuni". (Rob)