Belgio: preparavano attentati jihadisti, otto arresti

- Otto persone sono state arrestate ieri sera in Belgio nell'ambito di due inchieste in corso per sospetti "attentati terroristici". Lo ha annunciato la Procura federale con un comunicato. Nella nota si sottolinea che i potenziali obiettivi non erano ancora stati fissati. Una fonte giudiziaria citata dai media francesi riferisce che gli arrestati sono "molto giovani" e "radicalizzati" nel movimento jihadista. Cinque perquisizioni sono state effettuate a Molenbeek, a Eupen e a nord del Paese.(Beb)