Aeronautica: Goretti, cento anni di storia ci hanno reso una forza moderna

- I cento anni di storia trascorsi come un lungo volo ad ali spiegati ci hanno reso una forza moderna. Lo ha detto il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, il generale di squadra aerea Luca Goretti, nella cerimonia in occasione del centesimo anniversario della Forza armata. “Oggi l’Aeronautica è apprezzata in tutti i principali consessi internazionali perché ha dimostrato di saper sostenere e superare tutte le sfide affrontate”, ha detto Goretti. “Grazie alla nostra capacità di superare le barriere e i confini fisici, la forza armata è cresciuta sino ad assumere un ruolo strategico in un ruolo di grande valenza”, ha aggiunto il generale. “Siamo pronti a svolgere la nostra missione di difesa e sicurezza”, ha proseguito Goretti, secondo cui “in cento anni tanto è stato fatto ma c’è molto ancora da fare, in particolare in questo periodo storico in cui i conflitti e le aree di crisi sembrano accentuarsi sempre di più”. “I nostri militari non si sono mai tirati indietro e non lo faranno mai", ha dichiarato il generale. (Res)