Regno Unito: Bailey (Banca Inghilterra), turbolenze finanziarie non limiteranno misure anti inflazione

- Il governatore della Banca d'Inghilterra (Boe), Andrew Bailey, ha dichiarato che le recenti turbolenze finanziarie non ostacoleranno il controllo dell'inflazione da parte dell'istituto centrale. Lo riporta la notizia il quotidiano "Financial Times". In un discorso alla London School of Economics, Bailey ha sottolineato che il sistema finanziario del Regno Unito è "resiliente, con solide posizioni di capitale e liquidità e ben posizionato per sostenere l'economia". Dopo l'ultimo aumento dei tassi di interesse al 4,25 per cento della scorsa settimana, Bailey ha affermato che la Boe non aveva ancora deciso se i tassi di interesse aumenteranno ulteriormente, ma ha osservato che l'inflazione del 10,4 per cento di febbraio era "troppo alta". Bailey ha inoltre sottolineato che i membri del Comitato di politica monetaria valuteranno le "prove emergenti" prima di decidere se aumentare nuovamente i tassi, ma che al momento non è accaduto nulla nei mercati finanziari per indurre all'aumento degli stessi. (Rel)