Romania: ministro Esteri, tutti Stati Ue tranne Austria favorevoli ad adesione Schengen

- Tutte le istituzioni europee e gli Stati membri dell'Ue, eccetto l'Austria, sono favorevoli all'adesione della Romania all'area Schengen. Lo ha detto il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, nel corso della seduta plenaria della Camera dei deputati. Aurescu ha anche detto che prima delle elezioni nello stato di Salisburgo del 23 aprile, è difficile aspettarsi un cambiamento della posizione dell'Austria. "L'anno scorso, grazie agli sforzi diplomatici profusi, abbiamo ottenuto progressi innegabili. Il fermo e fattivo sostegno di Francia e Germania, convinse la Finlandia, poi la Svezia e i Paesi Bassi. Abbiamo sostenuto la messa a punto del rapporto del Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv), essenziale per convincere i Paesi Bassi, insieme ai rapporti positivi delle missioni volontarie di valutazione Schengen di ottobre e novembre. Ribadisco che il cambio di posizione dell'Austria dell'ultimo minuto è stato improvviso, motivato solo da ragioni politiche interne e impossibile da anticipare, cogliendo di sorpresa anche il presidente austriaco e i partner della coalizione", ha affermato Aurescu, secondo cui "il voto di dicembre ha evidenziato un enorme livello europeo di sostegno per la Romania", rilevando che gli sforzi politico-diplomatici sono proseguiti "intensamente". "Tuttavia, non dobbiamo creare aspettative affrettate, soprattutto perché prima delle elezioni nello stato di Salisburgo, il 23 aprile, è difficile aspettarsi un cambio di posizione", ha concluso il ministro. (Rob)