Bulgaria: nuovo falso allarme bomba in una scuola di Sofia

- Una scuola di Sofia, in Bulgaria, ha ricevuto stamane un falso allarme bomba, dopo quelli arrivati ieri via mail a decine di istituti scolastici situati tra la stessa capitale del Paese e le città di Varna e Burgas. A riferirlo è il portale d’informazione “Novinite”, citando quanto dichiarato dalla preside. La nuova minaccia sul piazzamento di un ordigno è stata inviata all’alba a un distretto di polizia di Sofia, che ha immediatamente informato la scuola attivando le procedure del caso. Per garantire la sicurezza degli studenti e del personale, l'istituto è stato chiuso. Durante la perquisizione dell’edificio non è stato trovato nulla e l’allarme bomba è così rientrato.(Seb)