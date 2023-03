Montenegro: premier Abazovic, cosa più importante è avere un nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cosa più importante per il Montenegro è avere un nuovo presidente. Il governo trentennale del partito Democratico dei socialisti (Dps) e di Milo Djukanovic deve essere completamente archiviato. Lo ha detto il premier montenegrino, Dritan Abazovic, ospite in una trasmissione alla televisione del Paese. Abazovic ha ribadito il suo sostegno al candidato dell'opposizione del movimento Europe now (Pes), Jakov Milatovic, al secondo turno delle elezioni presidenziali previsto per domenica prossima 2 aprile, e ha sottolineato che la scelta è "tra la politica del passato e la politica del futuro, che è personificata in nuove persone, con nuove idee". (Seb)