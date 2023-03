Imprese: ProSiebenSat1 si concentrerà ancora di più sull'intrattenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat.1 ha comunicato che concentrerà ancora di più sulla propria attività di intrattenimento. Inoltre, il servizio di streaming Joyn dovrebbe svolgere un ruolo centrale. L'amministratore delegato dell'azienda, Bert Habets, ha dichiarato: “In futuro, il nostro focus sugli investimenti sarà nel settore dell'intrattenimento”. L'Ad ha quindi auspicato una “collaborazione con vari partner del settore” e acquisizioni. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nonostante le prospettive offuscate sul mercato pubblicitario, ProSiebenSat1 ha confermato il suo obiettivo di crescita del fatturato nel medio periodo di una media del 4-5 per cento all'anno. La società non ha fornito informazioni sulle proprie ambizioni a lungo termine. Con riguardo al portale di incontri ParshipMeet, il gruppo intende rafforzare le prestazioni operative e riorganizzare l'attività. ProSiebenSat.1 aveva preso in considerazione la quotazione del servizio. Tuttavia, il piano è stato sospeso a causa della pandemia di Covid-19 e della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. (Geb)