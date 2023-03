Spagna: a marzo erogati 11,9 miliardi euro per pagare pensioni, +10,8 per cento annui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo la Previdenza sociale spagnola ha stanziato un importo di 11,9 miliardi di euro per il pagamento delle pensioni contributive, il 10,8 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2022 a seguito della loro rivalutazione dell'8,5 per cento per quest'anno. È quanto riferito in un comunicato del ministero dell'Inclusione, della Previdenza Sociale e delle Migrazioni, in cui si indica che questa voce si è attestata all'11,7 per cento del Pil negli ultimi dodici mesi. Nel complesso sono state erogate 10.019.006 pensioni contributive, lo 0,9 per cento in più rispetto a un anno fa. (Spm)