Aeronautica: La Russa, professionalità e dedizione apprezzate da italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle celebrazioni per il centenario anniversario della costituzione dell'Aeronautica militare, “desidero rivolgere il mio convinto compiacimento a tutti gli uomini e alle donne che indossano la divisa dell'Arma azzurra”. Lo dichiara in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Il loro spirito di servizio, la grande professionalità e la loro totale dedizione alle Istituzioni sono sentimenti importanti e che trovano un grandissimo apprezzamento da parte degli italiani”, sottolinea La Russa. “Nel ricordare il sostegno dell'Aeronautica militare a tutte le nostre missioni di pace all'estero – prosegue – e i tanti voli effettuati anche in patria per salvare vite umane, rendo infine omaggio ai tanti caduti e mi stringo con affetto ai loro familiari”. “Viva l'Aeronautica militare, viva le Forze Armate, viva l'Italia”, conclude La Russa. (Rin)