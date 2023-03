Sardegna: dalla Regione 12 milioni di euro per agenzie di formazione professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stanziamento di 12 milioni di euro per le agenzie di formazione professionale e dei servizi per il lavoro, accreditate in Sardegna e con sede operativa nel territorio regionale, di cui due milioni per il 2022 e cinque milioni per il 2023 e il 2024. Lo ha previsto la Giunta regionale, nell’ultima seduta, su proposta dell’assessore del Lavoro, Ada Lai. La delibera, in attuazione alla Legge Regionale 22, prevede due tipi di sovvenzioni: un sostegno per il costo del lavoro del personale mantenuto in servizio negli anni 2022, 2023 e 2024, fino al 60 per cento della retribuzione mensile del personale nell'arco dei dodici mesi, proporzionato al numero dei dipendenti in servizio nel 2019; e un contributo “una tantum”, fino ad un valore massimo di 30.000 euro per agenzia, per il potenziamento della propria struttura. "Le agenzie di formazione rivestono un ruolo importante per la nostra economia - afferma l’assessore Lai - La pandemia ha messo a dura prova il sistema, causando l’interruzione dei percorsi formativi e la conseguente riduzione del personale. La Regione, pertanto, interviene per sostenere il costo del lavoro, garantire i livelli occupazionali e non disperdere competenze e professionalità preziose. Non solo, accompagniamo le agenzie formative anche ad affrontare il cambiamento". (segue) (Rsc)