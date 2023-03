Sardegna: dalla Regione 12 milioni di euro per agenzie di formazione professionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I contributi, infatti - spiega l’esponente dell’esecutivo regionale - sono finalizzati ad accelerare la transizione verde e digitale, a favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle agenzie formative accreditate. Quindi, per dotarsi o per potenziare le piattaforme per l’apprendimento a distanza, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle lezioni online, per rafforzare la connettività di rete e formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza". L’assessorato del Lavoro predisporrà un Avviso pubblico, che verrà gestito dall’Aspal, con valenza pluriennale per l’attuazione della norma, nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato e con il divieto del doppio finanziamento. (Rsc)