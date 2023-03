Migranti: Rauti (Fd'I), quesitone è “finalmente sfida europea”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- “Il tema dei migranti è finalmente centrale nell’agenda del Consiglio europeo grazie alle richieste del Governo Meloni": lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, a Tg1 mattina. "Si lavora ad un piano europeo per prevenire le partenze; arginare l’attività criminale degli scafisti e dei trafficanti degli esseri umani; aumentare il meccanismo dei rimpatri; prevedere corridoi per migrazione legale e coordinare i salvataggi. Finora l’Italia è stata lasciata sola nella gestione della crisi, ora l’Europa assume una responsabilità condivisa e si impegna ad affrontare la questione in modo strutturale”, ha detto Rauti. “Nel nuovo piano pluriennale europeo di gestione delle frontiere esterne - aggiunge Rauti - rientra finalmente la difesa di quelle marittime italiane e l’attenzione al Mediterraneo”. (Res)