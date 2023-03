Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

COMUNEL'assessora al Lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello partecipa alla conferenza stampa Designtech.Space Certosa District, via Varesina, 162 (ore 11)L'assessora allo Sport Martina Riva prende parte alla conferenza stampa di presentazione della Milano Marathon.Palazzo Marino, sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 11:30)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra "Showboat. Andata e ritorno", personale dell'artista Giovanni Frangi a cura di Giovanni Agosti, in programma nelle Salette della Grafica da mercoledì 29 marzo.Castello sforzesco, sala conferenze Raccolta "A. Bertarelli", (ore 12:30)REGIONEL'assessore regionale all'Istruzione, formazione e lavoro, Simona Tironi. partecipa alla conferenza stampa promossa da Gruppo Pomellato e dal Centro di Formazione Professionale Galdus dedicata a "Imparare facendo": l'arte dell'incassatura in un nuovo progetto di Alta Formazione in apprendistato di primo livello. Oltre all'assessore regionale intervengono, Diego Montrone, presidente Galdus; Katiuscia Maltese, responsabile percorsi in apprendistato per la Fondazione ITS Innovaprofessioni; Sabina Belli, Ad del Gruppo Pomellato.Galdus corner, viale Toscana, 19 (ore 12)L'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, parteciperà domani, martedì 28 marzo, a Milano, a 'Legalità, ci piace!', l'annuale giornata di Confcommercio dedicata alla promozione della cultura della legalità.Palazzo Castiglioni, Sala Colucci, corso Venezia, 47 (ore 10:30)VARIE"Sicurezza e legalità, valori del territorio", presentazione dei risultati dell'indagine 2023 di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con gli indicatori legati alla criminalità e alla sicurezza del territorio emersi dalle risposte delle imprese. Intervengono il vicepresidente Mario Peserico con competenza sui temi della legalità e Giovanni Cuciti, dirigente Divisione Anticrimine Questura di Milano. Previsto il collegamento del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.Confcommercio Milano, sala Colucci, corso Venezia, 47 (ore 10:15)Presentazione del progetto Take Your Time - Polo Urbano del Gruppo FS Italiane: arte e rigenerazione urbana per scoprire cosa cambia nelle città, cosa succede in un tempo nuovo. Interveangono Luca Torchia, Chief Communication Officer del Gruppo FS Italiane, Umberto Lebruto, Amministratore Delegato FS Sistemi Urbani, Renato Fontana, curatore artistico del progetto, e gli artisti Jonathan Calugi, Luca Font e Alkanoids, Parisi 1876.Ex Scalo Farini, via Valtellina, 7 (ore 10:30)Presentazione del primo Rapporto disuguaglianze, di Fondazione Cariplo. Oltre al Presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti, intervengono, tra gli altri: Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Carlo Messina amministratore delegato Intesa Sanpaolo; Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano; Andrea Sironi, Presidente di Assicurazioni Generali; Card. Matteo Zuppi, Presidente Conferenza Episcopale Italiana.Associazione Mosso, via Angelo Mosso, 3 (ore 10:45)Presentazione dell'accordo di partnership tra Consorzio Cooperative Lavoratori (CCL) e Coima per l'attività di "fair and social housing" nel rispetto del principio mutualistico-cooperativo. È prevista la partecipazione dei seguenti relatori: Alessandro Maggioni, Presidente, CCL; Manfredi Catella, Founder & ceo, Coima; Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture; Pierfrancesco Maran assessore alla Casa e Piano Quartieri, Comune di Milano; Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana, Comune di Milano; Alberto Oliveti, Presidente, AdEPP; Raffaello Ruggieri, Chief Lending Officer, Intesa Sanpaolo; Donatella Sciuto, Rettore Politecnico di MilanoPoliteatro, Viale Lucania, 18 (ore 11)Triennale Milano presenta il progetto "Umberto Riva. L'architettura, i libri, le idee", a cura di Maria Bottero e Annalisa de Curtis. La conferenza si apre con i saluti di Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, e sarà presentata da Nina Bassoli, curatrice per Architettura, rigenerazione urbana e città di Triennale Milano.Palazzo della Triennale, Viale Alemagna, 16 (ore 14:30)Cerimonia di premiazione dei soci sportivi di Automobile Club Milano. Dopo i saluti del Presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa, è in programma la presentazione del libro di Mario Donnini, "24 Ore di Le Mans. 100 anni di una corsa leggendaria" (Nada editore).Automobile Club Milano, Corso Venezia, 43 (ore 18:15)