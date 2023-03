Sociale: Nomisma, il 13 per cento delle famiglie italiane ritiene il proprio reddito insufficiente per far fronte alle necessità primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del costo della vita avvenuto nell'ultimo anno a causa dell'impennata dei prezzi di beni e servizi sta mettendo a dura prova le finanze delle famiglie italiane. È quanto emerge dall'Osservatorio "Sguardi Famigliari" di Nomisma, un nuovo cantiere avviato lo scorso agosto dal gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dall'economista Marco Marcatili e dal sociologo Massimiliano Colombi con l'intento di indagare le fragilità economiche, sociali e relazionali delle famiglie italiane, oltre che le tipologie familiari più colpite e a rischio sociale. Dai risultati della ricerca si evidenzia che il 13 per cento delle famiglie italiane ritiene il proprio reddito insufficiente a far fronte alle necessità primarie, vale a dire alle spese irrinunciabili come i generi alimentari, oppure le spese legate alla casa come l'affitto, il mutuo, le bollette, ecc. A questo gruppo di famiglie, che potremmo definire "compromesse", si aggiunge un altro contingente numeroso (il 43 per cento delle famiglie intervistate) che valuta la propria condizione reddituale appena sufficiente a far fronte a tali spese, in una sorta di equilibrio precario che potrebbe essere messo a rischio da un evento imprevisto anche di modesta portata. Eppure, dal mercato del lavoro, continuano a giungere notizie e dati positivi con un tasso di occupazione ai massimi storici e un livello di disoccupazione molto contenuto, elementi che consentono la tenuta economica della maggioranza delle famiglie ed evitano loro il passaggio a una condizione di precarietà. Non a caso negli ultimi mesi il principale motivo di percezione dell'inadeguatezza delle risorse economiche a disposizione delle famiglie è rappresentato dall'elevato costo della vita (per il 78 per cento delle famiglie si dichiarano insoddisfatte della propria condizione reddituale), molto più delle difficoltà lavorative (10 per cento). (segue) (Rin)