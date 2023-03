Sociale: Nomisma, il 13 per cento delle famiglie italiane ritiene il proprio reddito insufficiente per far fronte alle necessità primarie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo presentano problemi legati alla conciliazione famiglia-lavoro e all'educazione dei figli. Confidano nel supporto economico della propria rete familiare, oppure chiedono prestiti alle banche, o anche fanno richiesta di sovvenzioni economiche al comune di appartenenza. Per tali ragioni queste famiglie necessitano sia di supporto nella gestione familiare sia di sostegno economico, perché nel loro caso potrebbe bastare poco per andare in difficoltà. Un terzo gruppo particolarmente fragile è quello delle cosiddette famiglie "sandwich", vale a dire quei nuclei che devono assolvere al doppio compito di cura dei figli e di persone non autosufficienti, sia nel caso in cui queste ultime siano presenti all'interno dell'abitazione sia nel caso in cui vivano in altre case. Tali famiglie si trovano spesso ad affrontare sia problemi economici (la presenza di persone non autosufficienti è motivo di fragilità economica), sia criticità molto eterogenee (di natura psichica, di salute, di tipo lavorativo o familiare). Necessitano pertanto di una serie di interventi integrati di supporto, sia di tipo economico sia in termini di servizi di sollievo. Dall'indagine di Nomisma emerge anche che, a parte la famiglia di origine, i servizi sociali sono la principale rete di supporto delle famiglie in difficoltà (vi si rivolgerebbe il 27 per cento delle famiglie in situazione di incertezza): oltre alle sovvenzioni economiche (il 12 per cento delle famiglie ne ha fatto richiesta negli ultimi 5 anni), i servizi più richiesti sono quelli legati all'assistenza domiciliare, sia quella esclusivamente sociale (per il 5 per cento delle famiglie totali), sia quella integrata con i servizi sanitari (7 per cento). Secondo l'opinione di chi ne ha usufruito, l'apprezzamento maggiore riguarda l'assistenza domiciliare sociale (il 65 per cento ne dà un giudizio buono o ottimo), mentre c'è insoddisfazione verso i servizi alla prima infanzia (solo il 41 per cento di giudizi positivi) e gli sportelli di ascolto (solo il 31 per cento). Finora, dunque, rete famigliare, servizi sociali, terzo settore e misure emergenziali emanate dalle istituzioni hanno consentito di tamponare l'emorragia, ma fino a quando? Nei prossimi mesi Nomisma si aspetta una forte pressione sui Comuni, con servizi che potrebbero rivelarsi "sotto assedio" per almeno tre elementi: le modifiche del funzionamento del Reddito di cittadinanza lasciano il 38,5 per cento dei nuclei familiari oggi sostenuti da tale misura senza nessuna copertura entro giugno 2023 (fonte: Ufficio Parlamentare di Bilancio); l'impatto dell'inflazione è più forte per le famiglie più povere e quindi introduce ulteriori elementi che mettono in discussione equilibri già precari; l'aumento dei tassi bancari appesantisce notevolmente le famiglie che hanno fatto ricorso al credito. Le famiglie italiane sollecitano con forza i decisori politici a ripensare l'approccio alla progettazione, alla gestione e al finanziamento dei Servizi e delle Politiche: è sempre più evidente come la somma dei singoli interventi non costruisce una politica. Le famiglie hanno sempre più bisogno di Politiche. (Rin)