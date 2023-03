Auto: accordo Parlamento-Consiglio Ue, torrette ricarica elettrica ogni 60 chilometri entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle norme Ue per le infrastrutture di rifornimento elettriche e a idrogeno per le auto alimentate a carburanti alternativi. L'accordo prevede che le stazioni di ricarica elettrica per autovetture, con una potenza di almeno 400 kW, siano installate almeno ogni 60 km lungo la rete di trasporto transeuropea (Ten-T) entro il 2026, mentre la potenza della rete aumenterà a 600 kW entro il 2028. Per camion e autobus, invece, l'accordo prevede l'obbligo di avere una stazione di ricarica ogni 120 km, installata sulla metà delle strade principali dell'Ue entro il 2028 e con una potenza da 1400 kW a 2800 kW a seconda della strada. Previste alcune esenzioni per la diffusione nelle regioni ultra-periferiche, nelle isole e nelle strade con traffico molto scarso. (segue) (Beb)