Omicidio Willy: difesa Artena, chiederemo conferma sentenza

- "Willy era un ragazzo dedito alla famiglia, al lavoro e allo sport ed è stato barbaramente ucciso dagli odierni imputati che avevano fatto della violenza e della sopraffazione il proprio stile di vita. Quindi chiederemo con forza la conferma della sentenza di primo grado". Lo ha detto Massimo Ferrandino avvocato del comune di Artena, ente costituito come parte civile nel processo in corte d'appello per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e 6 settembre 2020. (Rer)