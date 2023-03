Calcio: tedesca ProSiebenSat1 acquista i diritti per gli Europei under 21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo televisivo ProSiebenSat1 ha acquistato dall'Uefa i diritti per i Campionati europei di calcio under 21 del 2023, 2025 e 2027. Il relativo contratto è stato firmato da Seven.One, parte dell'azienda. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le partite della nazionale tedesca saranno trasmesse su Sat.1, gli altri incontri su ProSieben Maxx e su Internet all'indirizzo “ran.de”. Grazie al successo della squadra tedesca, che ha vinto il titolo nel 2021, il valore dei diritti per gli Europei di calcio under 21 è recentemente aumentato. L'acquisizione è un successo per ProSiebenSat1, che ha recentemente perso i diritti sulle partite della Lega nazionale di football statunitense (Nfl). (Geb)