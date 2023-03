Migranti: Rauti (Fd'I), finalmente sfida europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Il tema dei migranti "è finalmente centrale nell'agenda del Consiglio europeo grazie alle richieste del Governo Meloni. Si lavora ad un piano europeo per prevenire le partenze; arginare l'attività criminale degli scafisti e dei trafficanti degli esseri umani; aumentare il meccanismo dei rimpatri; prevedere corridoi per migrazione legale e coordinare i salvataggi. Finora l'Italia è stata lasciata sola nella gestione della crisi, ora l'Europa assume una responsabilità condivisa e si impegna ad affrontare la questione in modo strutturale". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, a Tg1 mattina. "Nel nuovo piano pluriennale europeo di gestione delle frontiere esterne - aggiunge Rauti - rientra finalmente la difesa di quelle marittime italiane e l'attenzione al Mediterraneo".(Rin)