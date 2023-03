Energia: Spagna, accordo con Commissione europea per proroga "eccezione iberica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Transizione Ecologica spagnola, Teresa Ribera, ha annunciato oggi un accordo con la Commissione europea per prorogare la cosiddetta "eccezione iberica" che consente di fissare un tetto massimo al prezzo del gas di 40 euro per megawattora (MWh) fino al 31 dicembre di quest'anno. "È uno strumento che ci permetterà di continuare a proteggere i consumatori spagnoli e portoghesi sino alla fine dell'anno", ha dichiarato la ministra al suo arrivo a Bruxelles per partecipare alla riunione dei ministri dell'Energia dell'Unione europea. Questa decisione non significa solo un'estensione dell'eccezione iberica già applicata, ma comporta anche alcuni "aggiustamenti" per adattarla, come il prezzo di riferimento, che finora aumentava di 5 euro al mese e che ora sarà di circa due euro. Ribera ha evidenziato, tuttavia, che se i prezzi del gas naturale rimarranno quelli attuali, il meccanismo probabilmente non verrà attivato. (Spm)