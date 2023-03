Ue: quasi 5 mila le nuove domande di brevetti dall’Italia all’Ufficio europeo brevetti nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende e gli inventori italiani hanno depositato presso l'Ufficio europeo dei brevetti (Epo) nel 2022 un totale di 4.864 domande, il secondo numero più alto di sempre, solo leggermente inferiore al record del 2021. È quanto emerge da un comunicato dell’Ufficio europeo dei brevetti, secondo cui nonostante il leggero calo del 2022 (2021: 4 920 domande, -1,1 per cento), complessivamente le richieste di brevetti dall’Italia all’Epo restano elevate, grazie al costante aumento registrato nel 2021 (+6,5 per cento) e nel 2020 (+3,4 per cento), anni della pandemia. Negli ultimi cinque anni, le domande di brevetto europeo provenienti dall'Italia sono cresciute complessivamente del 10 per cento. Il Paese si conferma all’undicesimo posto in Europa per domande di brevetto e al quinto posto tra i 27 Paesi dell’Unione europea. A livello complessivo, l'Epo ha ricevuto 193.460 domande nel 2022, con un aumento del 2,5 per cento rispetto all'anno precedente e stabilendo un nuovo record, come emerge dall’Epo Patent Index 2022 (Indice dei brevetti 2022) presentato oggi. (segue) (Com)