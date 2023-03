Ue: quasi 5 mila le nuove domande di brevetti dall’Italia all’Ufficio europeo brevetti nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di domande di brevetto - un indicatore primario degli investimenti delle aziende in Ricerca e Sviluppo – evidenzia come anche l'anno scorso la spinta all'innovazione è rimasta forte nonostante le incertezze economiche globali e conferma l’attrattiva in costante crescita del mercato europeo. “Stiamo assistendo a una crescita solida e sostenuta delle domande di brevetto per le innovazioni verdi, così come per le tecnologie per l'energia pulita e altri metodi per generare, distribuire o immagazzinare elettricità", ha dichiarato il presidente dell'Epo António Campinos. "È questa continua spinta all’innovazione che sta guidando la transizione energetica. In contempo, la quarta rivoluzione industriale sta influenzando la nostra vita quotidiana. Si sta facendo strada in diverse aree tecnologiche e industrie, permeando un'ampia gamma di settori, dai trasporti alla salute. Lo dimostra il continuo e forte aumento delle domande di brevetto per le tecnologie digitali e i semiconduttori”. (Com)