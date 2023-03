Nord Macedonia-Albania: presidente Parlamento Xhaferi riceve ministra Esteri Xhacka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento della Macedonia del Nord, Talat Xhaferi, ha ricevuto la ministra degli Esteri dell’Albania, Olta Xhacka, in visita ufficiale nel Paese balcanico. Lo ha fatto sapere attraverso un post su Twitter lo stesso capo della diplomazia albanese, sottolineando che l’incontro è stato “cordiale”. Al centro del colloquio c’è stato il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Come spiegato da Xhacka, è stato evidenziato "l’importante ruolo degli albanesi in Macedonia del Nord nel processo di democratizzazione e nella prospettiva euroatlantica". Nella giornata di ieri la ministra degli Esteri albanese ha incontrato a Skopje l’omologo macedone, Bujar Osmani, per parlare di cooperazione e del percorso di adesione dei due Paesi all’Ue. “Per la Macedonia del Nord e l'Albania il 2030 è una data reale e raggiungibile ai fini dell'adesione all'Unione europea”, hanno affermato i due ministri.(Seb)