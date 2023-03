Brevetti: Epo, tecnologie imballaggio primo settore tecnologico per domande presentate nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia le tecnologie di imballaggio sono diventate il primo settore tecnologico per numero di domande di brevetto (384) presentate all'Ufficio europeo dei brevetti (Epo) nel 2022. È quanto si legge in un comunicato dell’Epo, secondo cui nonostante il calo del -2,5 per cento, il settore del handling (tecnologie di imballaggio) ha così superato quello dei trasporti (che include la tecnologia automobilistica), che è sceso al secondo posto, con 362 domande e segnando un calo del 8,8 per cento. L’Italia, con 355 domande di brevetto depositate nel 2022 per la tecnologia legate ai macchinari speciali (un'area che comprende una serie di tecnologie, tra cui le macchine utensili per vari settori industriali e la stampa 3D), ha registrato un aumento del 9,6 per cento rispetto all’anno precedente riuscendo a mantenere di nuovo il quinto posto anche nella classifica europea per settore tecnologico. Infine, il Paese registra un forte aumento di brevetti nel settore farmaceutico con un incremento del 12,3 per cento rispetto al 2021 e nel campo dei macchinari/apparecchi elettrici che vede un aumento del 5,4 per cento, grazie alla spinta verso forme di energia pulita, tra cui le batterie. (Com)