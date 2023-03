Usa: sparatoria in una scuola a Nashville, la responsabile era una ex allieva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabile della sparatoria di ieri in una scuola elementare di Nashville, costata la vita a sei persone, tra cui tre bambini, era una ex alunna dell'istituto. Secondo le ultime informazioni fornite dai media statunitensi, Audrey Hale - una 28enne "non binaria", che si identificava con pronomi maschili - ha assalito la Covenant School, una scuola privata cattolica, uccidendo tre adulti e tre studenti di 9 anni. Hale, che da bambina aveva studiato nella stessa scuola, si era diplomata in arte e design e lavorava come disegnatrice freelance e commessa. Le autorità, che per il momento evitano di esprimersi in merito al movente, hanno riferito che Hale aveva pianificato accuratamente l'assalto, stampando mappe dell'edificio scolastico ed evidenziando i punti di ingresso e uscita. (segue) (Was)