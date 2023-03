Usa: inviato per il clima Kerry in visita a Londra e Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato presidenziale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry, intraprenderà oggi una visita di due giorni a Londra, nel Regno Unito, e sarà poi a Parigi, in Francia, il 30 e 31 marzo. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, secondo cui Kerry incontrerà funzionari di governo per discutere "opportunità di accelerazione del lavoro per la lotta al cambiamento climatico, incluso il progresso della transizione all'energia pulita". (Was)