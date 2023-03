Belgio: "Politico", intelligence esamina attività di lobbismo di Huawei a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi d'intelligence del Belgio hanno avviato accertamenti in merito alle operazioni del gigante tecnologico cinese Huawei a Bruxelles, incluse le attività di lobbismo dell'azienda presso le istituzioni europee. Lo riferiscono fonti anonime informate citate dal quotidiano statunitense "Politico", secondo cui le indagini sono state intraprese in risposta a crescenti timori di spionaggio da parte cinese attorno alle sedi dell'Unione europea e della Nato a Bruxelles. Secondo le fonti, il Servizio di sicurezza di Stato del Belgio (Vsse) ha convocato ex dipendenti dell'azienda impegnati in attività di lobbismo nel cuore del distretto istituzionale della capitale belga. Tramite gli accertamenti, l'intelligence intende accertare se la Cina faccia uso di attori non statali - inclusi i dipendenti dell'ufficio di Huawei a Bruxelles - per far progredire gli interessi di Pechino e del Partito comunista cinese in Europa. "Politico" sottolinea come gli accertamenti coincidano con la crescente preoccupazione delle autorità europee in merito al social media cinese Tik Tok, e a seguito degli scandali delle influenze straniere che hanno colpito il Parlamento europeo. (Was)