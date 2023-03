Coree: Yoon, necessario esporre violazioni diritti umani del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha dichiarato che la sua amministrazione intende "esporre appieno" alla comunità internazionale le violazioni dei diritti umani da parte della Corea del Nord, tramite un primo rapporto sudcoreano sui diritti umani nel Nord che verrà presto pubblicato. "La realtà delle grottesche violazioni dei diritti umani subite dal popolo nordcoreano devono essere esposte appieno alla comunità internazionale", ha dichiarato oggi il presidente nel corso di una riunione del consiglio dei ministri della sua amministrazione. Yoon ha anche sottolineato l'importanza di dare "attuazione pratica" alla Legge sui diritti umani in Corea del Nord varata nel 2016, che prevede la fornitura di aiuti umanitari al Nord, l'istituzione di un comitato consultivo sulle violazioni dei diritti umani in quel Paese e lo stanziamento di fondi per migliorare lo stato dei diritti umani nel Nord. (segue) (Git)