Coree: Yoon, necessario esporre violazioni diritti umani del Nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di aver tentato di nascondere al mondo le atrocità commesse dalla Corea del Nord bloccando la trasmissione in diretta di una riunione informale dei membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani da parte di Pyongyang, tenuta il 17 marzo. "Alcuni membri del Consiglio sono fin troppo disposti a proteggere il regime dalle sue responsabilità", ha detto all'incontro l'ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield. Cina e Russia sostengono che il Consiglio di sicurezza non dovrebbe discutere di questioni relative ai diritti umani, ma che tali riunioni dovrebbero essere limitate ad altri organismi delle Nazioni Unite come il Consiglio per i diritti umani o l'Assemblea generale. Il diplomatico cinese Xing Jisheng ha affermato che l’incontro "non è stato in alcun modo costruttivo”. "Invece di allentare la tensione, potrebbe piuttosto intensificare il conflitto e quindi è una mossa irresponsabile. Usare la WebTV delle Nazioni Unite per la trasmissione in diretta è uno spreco di risorse delle Nazioni Unite", ha affermato. (Git)