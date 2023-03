Arabia Saudita: esportazioni non petrolifere superano i 6 miliardi di dollari a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni non petrolifere dell’Arabia Saudita hanno superato i 23 miliardi di riyal (oltre sei miliardi di dollari) nel mese di gennaio, registrando una diminuzione del 6,7 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. Lo ha riferito quotidiano “Al Eqtisadiah”, secondo il quale il calo di gennaio su base annua è stato il terzo consecutivo. Nel corso del 2022, l'Arabia Saudita ha stabilito un record nelle sue esportazioni non petrolifere, dopo aver raggiunto 316,3 miliardi di riyal (84,2 miliardi di dollari), con una crescita del 14 per cento. Riad sta progressivamente cercando di diversificare la sua economia aumentando il contributo dei settori non petroliferi al Pil, in linea con la Vision 2030, spiega il quotidiano. (Res)