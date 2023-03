Iraq-Arabia Saudita: cooperazione al centro di telefonata tra premier Sudani e principe ereditario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivazione del Consiglio di coordinamento tra Iraq e Arabia Saudita e il rafforzamento della cooperazione in diversi ambiti sono stati al centro del colloquio telefonico tra il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, e il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Durante il colloquio, i due hanno evidenziato la necessità di rafforzare la cooperazione in diversi settori economici e di investimento nell’ambito del Consiglio di coordinamento congiunto, hanno discusso delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali e di una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune. (Res)