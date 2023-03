Emirati: Banca centrale prevede crescita economica del 4,3 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti prevede che il prodotto interno lordo del Paese crescerà del 4,3 per cento nel 2024. Lo ha riferito la stessa banca in un comunicato diffuso dai media locali, spiegando che per il 2023 la crescita è stimata al 3,9 per cento. La Banca centrale ha spiegato che la crescita economica sarà guidata dalle esportazioni petrolifere e non petrolifere, dai settori immobiliari e delle costruzioni e dell’impatto positivo sull’economia del Paese dei Mondiali di calcio 2022 che si sono svolti nel vicino Qatar. (Res)