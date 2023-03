Cina: Banca mondiale, Pechino ha speso 240 miliardi di dollari per soccorso finanziario Paesi Bri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha speso 240 miliardi di dollari tra il 2008 e il 2021 per il soccorso finanziario di 22 Paesi in via di sviluppo che hanno aderito all'iniziativa della nuova Via della seta (Belt and Road Initiative, Bri). E' quanto emerge da uno studio pubblicato oggi dalla Banca mondiale, dalla Harvard Kennedy School, da AidData e dal Kiel Institute for the Wolrd Economy. Secondo lo studio, negli ultimi anni il fenomeno si è progressivamente intensificato, assieme alle difficoltà dei Paesi in via di sviluppo di risarcire i prestiti contratti per realizzare i progetti della Bri. Quasi l'80 per cento degli interventi di assistenza finanziaria sono stati effettuati dalla Cina tra il 2016 e il 2021, principalmente a sostegno di Paesi a reddito medio come Argentina, Mongolia e Pakistan. La Cina ha concesso finanziamenti per centinaia di migliaia di dollari per la realizzazione di infrastrutture in Paesi in via di sviluppo, ma dal 2016 l'emissione di credito si è ridimensionata, dal momento che molti dei progetti non hanno generato il ritorno finanziario previsto. (segue) (Cip)