Cina: Banca mondiale, Pechino ha speso 240 miliardi di dollari per soccorso finanziario Paesi Bri (2)

- "In ultima analisi, Pechino sta cercando di soccorrere le sue stesse banche. Per questo motivo si è avventurata nel rischioso affare dei prestiti di soccorso internazionali", ha dichiarato Carmen Reinhart, ex economista capo della Banca mondiale e uno degli autori dello studio. I prestiti cinesi a Paesi a rischio di insolvenza sono aumentati da meno del 5 per cento del suo portafoglio di prestiti internazionali nel 2016 al 60 per cento nel 2021. L'Argentina è stata la prima destinataria degli aiuti finanziari cinesi, con 111,8 miliardi di dollari, seguita dal Pakistan (48,5 miliardi di dollari) e dall'Egitto (15,6 miliardi di dollari). La Cina sta negoziando piani di ristrutturazione del debito con Paesi come Zambia, Ghana e Sri Lanka. (Cip)