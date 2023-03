Libano: ambasciatrice di Francia, necessario un “dialogo costruttivo” per risolvere crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano ha bisogno di un “dialogo costruttivo” per risolvere la crisi economica e politica. Lo ha dichiarato l’ambasciatrice di Francia a Beirut, Anne Grillo, dopo un incontro con il premier uscente Najib Miqati, secondo quanto riferito dal quotidiano libanese “L’Orient le Jour”. “C’è un urgente bisogno di dialogo, di far funzionare le istituzioni, di eleggere un presidente e di formare un governo”, ha spiegato l’ambasciatrice, secondo la quale “il deterioramento delle condizioni di vita del popolo libanese richiede al potere di rispondere ai suoi bisogni”. “Abbiamo convenuto che era necessario rilanciare urgentemente l'iniziativa sulla base dei principi del dialogo costruttivo”, ha proseguito Grillo dopo l’incontro. Il Libano sta affrontando la peggiore crisi finanziaria della sua storia moderna con i tre quarti della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà e i funzionari del Fondo monetario internazionale che hanno posto l’accento su una situazione “pericolosa”. Il Libano è rimasto senza un capo dello Stato da quando il mandato del presidente Michel Aoun è terminato alla fine di ottobre 2022, e da allora il parlamento non è riuscito a eleggere un suo sostituto. (Lib)