Arabia Saudita: 20 morti e 29 feriti in incidente autobus nella regione di Asir

- Almeno 20 persone sono morte e 29 sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto un autobus nella regione sud-occidentale di Asir, in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dall’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, l’autobus era partito da Khamis Mushayt ed era diretto ad Abha. Secondo le prime indagini, il veicolo ha preso fuoco in seguito alla collisione con le barriere di sicurezza stradale su un ponte all’altezza di Aqabat Shaar. La strada in cui è avvenuto l’incidente è lunga 14 chilometri ed è stata aperta 40 anni fa con la creazione di 11 gallerie e 32 ponti. (Res)