Arabia Saudita-Cina: telefonata tra principe ereditario Mohammed bin Salman e presidente Xi

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente cinese, Xi Jinping, per discutere delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali in diversi ambiti. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, in questa occasione i due hanno ribadito l’importanza delle “relazioni strategiche” tra il Regno e la Cina. Il principe ereditario ha espresso l’apprezzamento del Regno per l’iniziativa di Pechino volta a sostenere gli sforzi per favorire il riavvicinamento tra Teheran e Riad. Da parte sua, Xi ha elogiato il ruolo del Regno nel promuovere lo sviluppo delle relazioni di Pechino con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) e con i Paesi della regione. Lo scorso 10 marzo, Iran e Arabia Saudita hanno firmato una dichiarazione insieme alla Cina che prevede un percorso di ripresa delle relazioni diplomatiche sospese dal 2016.Spa; https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2438802 (Res)