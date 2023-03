Germania: riprende il vertice di maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende oggi il vertice di maggioranza presso la Cancelleria a Berlino, sospeso nel pomeriggio di ieri dopo più di 20 ore senza che i massimi esponenti di Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) trovassero un'intesa. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la riunione era stata convocata alla presenza del cancelliere, Olaf Scholz, per superare le tensioni che da mesi agitano il suo governo. I temi oggetto di controversia vanno dal progetto di bilancio per il 2024 all'espansione della autostrade e all'abbandono di gas e e gasolio nei sistemi di riscaldamento, che dovrebbero essere alimentati in futuro dalle energie rinnovabili. Oltre a progetti specifici, il vertice di maggioranza affronta “questioni fondamentali” inerenti alla cooperazione tra Spd, Verdi e Fdp, nonché sugli ulteriori sviluppi dell'alleanza tra i tre partiti. In precedenza, Scholz si era detto fiducioso che l'incontro avrebbe portato a un “piccolo salto in avanti” nella soluzione dei contrasti all'interno del suo esecutivo. Nella giornata di ieri, il cancelliere ha motivato il rinvio dei colloqui con la complessità delle questioni da risolvere. Secondo il capo del governo federale, si tratta della modernizzazione della Germania. “Vogliamo assumere decisioni molto chiare e concrete che ci permettano di raggiungere il ritmo necessario”, ha dichiarato l'esponente della Spd. Scholz ha quindi evidenziato: “La convinzione comune del governo è che le norme che abbiamo gradualmente messo insieme negli ultimi decenni non corrispondano alla velocità di cui abbiamo bisogno oggi”. (Geb)