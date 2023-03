Ucraina: Berlusconi, posizione Forza Italia è quella del governo, aiuteremo Kiev a difendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La posizione di Forza Italia sull’Ucraina è uguale a quella del governo, dell’Ue e della Nato. È quanto affermato dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista al “Messagero Veneto”. È quanto affermato dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista al “Messaggero Veneto”. “Questo non toglie che io sia angosciato dalle sofferenze e dai pericoli insiti nel conflitto in Ucraina. Credo, del resto, che ogni persona ragionevole veda la necessità di porre termine a questa guerra pericolosa per tutti noi e a far tornare protagoniste le diplomazie e non i cannoni”, ha spiegato. Berlusconi, tuttavia, ha rimarcato che “fino a quando questo non avverrà, l’Italia farà la sua parte per mettere l’Ucraina in condizione di difendersi”. (Res)