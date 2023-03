Afghanistan: Kabul, Stato islamico rivendica attentato suicida vicino a ministero Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione terroristica dello Stato islamico ha rivendicato l’attentato suicida che ieri mattina ha colpito le vicinanze del centro commerciale Daudzi nella capitale dell’Afghanistan Kabul, poco distante dal complesso in cui ha sede il ministero degli Affari esteri del governo non riconosciuto dai talebani. Lo ha riferito l’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, ricordando che l’attacco ha causato la morte di sei persone e diversi feriti, tra cui alcuni membri delle forze di sicurezza. Ieri, l’organizzazione non governativa Emergency ha affermato di aver ricevuto 12 feriti, tra cui un bambino, mentre due individui sono morti al momento dell’arrivo nella propria sede. (Res)