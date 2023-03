Fvg: Berlusconi, alle urne mi aspetto ottimo risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia in Friuli Venezia Giulia rappresenta “una componente insostituibile del centrodestra, che ha dimostrato di saper governare con equilibrio e competenza”. È quanto affermato dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista al “Messaggero Veneto”, lanciando così il suo appello in vista del voto del 2 e 3 aprile. “Voglio ringraziare la nostra coordinatrice Sandra Savino e tutti i nostri eletti e militanti per il grande lavoro svolto in questi anni. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Del resto la vostra è una terra di frontiera, proiettata verso l’Europa e verso i Balcani. Questa non dev’essere una ragione di isolamento, ma al contrario di sfide e di opportunità che abbiamo dimostrato di saper cogliere”, ha detto Berlusconi. “L’azione del nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha fatto di Trieste il punto di riferimento di importanti iniziative diplomatiche ed economiche che coinvolgono l’intera area balcanica. Questo è un esempio della nostra attenzione e del nostro impegno verso il ruolo strategico della vostra Regione”, ha concluso il leader di Forza Italia. (Res)