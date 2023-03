Haiti: Borrell propone missione internazionale per risolvere drammatica situazione Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) si riunirà mercoledì 29 marzo in sessione ordinaria per esaminare la situazione ad Haiti. In particolare, si legge nella nota della segreteria generale, i rappresentanti permanenti presso l'Osa riceveranno la "Presentazione del rapporto del gruppo di lavoro per Haiti". Secondo le Nazioni Unite, dall'inizio dell'anno, negli scontri tra bande armate nella capitale Port-au-Prince 531 persone sono state uccise, 300 ferite e 277 rapite. Solo nelle prime due settimane di marzo gli scontri tra bande hanno provocato almeno 208 morti, 164 feriti e 101 rapiti. L'Onu ha denunciato che la maggior parte delle vittime è stata uccisa o ferita da cecchini che hanno sparato a caso contro persone nelle loro case o per strada. Studenti e insegnanti sono stati colpiti da proiettili vaganti durante gli scontri e il rapimento di genitori e studenti nelle vicinanze delle scuole è aumentato, costringendo molte di esse a chiudere. Alla metà di marzo 2023, denunciano ancora le Nazioni Unite, almeno 160 mila persone sono state sfollate e si trovano in una situazione precaria. Un quarto degli sfollati vive in insediamenti improvvisati, con un accesso molto limitato ai servizi di base come l'acqua potabile e i servizi igienico-sanitari. (Mec)